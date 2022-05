Gegen „Sexismus und Mackertum“ : „Vatertag versauen“: Skurriler Demo-Aufruf in Hamburg

Wer am Vatertag mit Bier und Bollerwagen in Hamburg unterwegs ist, sollte sich in Acht nehmen. Zumindest wenn man einem Twitter-Aufruf Glauben schenkt.

„Bollerwagen klauen und den Männertag v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.