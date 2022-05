Musik : US-Rockstar und Multitalent Lenny Kravitz wird 58

Lenny Kravitz' bekannteste Songs wie „Fly Away“ oder „I'll Be Waiting“ haben längst Kultstatus. Diesen Sommer zeigt der Multiinstrumentalist seine Fotografien in einer Ausstellung in Wien. Heute wird der Rockstar 58 Jahre alt.

Kaum ein andere Musiker tobte sich in dem Gefilde des Rocks so sehr aus wie Lenny Kravitz. In seinem Werk hangelte sich der in Brooklyn geborene Sänger und Songwriter von einem Genre zum nächsten - von Funk, über Hard und Pop Rock, von Soul bis hin zu Reggae oder sogar psychedelischen Musikeinflüssen. Der Rockstar bediente sich in seiner bislang mehr a...

