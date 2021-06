Prozess : Urteil gegen Valérie Bacot erwartet - Peiniger getötet

Der Fall sorgte in Frankreich für Aufsehen: Valérie Bacot tötete ihren Ehemann, der sie gequält, vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen haben soll. Nun wird das Urteil erwartet.

Chalon-sur-Saône | Über Jahrzehnte hinweg wurde sie von ihrem Ehemann misshandelt - dann tötete sie ihn. Ein Gericht in der burgundischen Kleinstadt Chalon-sur-Saône will nach eigenen Angaben heute das Urteil über Valérie Bacot fällen. Der Angeklagten droht laut Medien eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Fall sorgt in Frankreich für Aufsehen. In einer Internet-Peti...

