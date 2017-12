Zusammenstoß zweier Züge : Unglück von Meerbusch: Strecke ab Mitte Dezember befahrbar

vergrößern 1 von 1 Foto: Roland Weihrauch 1 von 1

08.Dez.2017

Neben der Reparatur der Unfallschäden würden ab dem 11. Dezember auch seit langem geplante Gleis- und Weichenerneuerungen durchgeführt, teilte die Deutsche Bahn mit.

Bei dem Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Güterzug waren am Dienstagabend mehr als 50 Menschen verletzt worden. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten an. Nach jetzigem Stand müsste auf jeden Fall ein Oberleitungsmast und die Oberleitung auf einer Länge von 1500 Metern erneuert werden, teilte die Bahn mit. Dies werde mehrere Tage dauern.

Auf dem Streckenabschnitt fahren zwei Regional-Express-Linien. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.