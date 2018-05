Leser-Voting zum Gothic-Treffen : Umfrage: Welches dieser Outfits finden Sie am verrücktesten?

20.000 Gothic-Anhänger treffen sich an diesem Wochenende in Leipzig. Ein besonders extravagantes Auftreten gehört dazu.

von Christopher Chirvi

18. Mai 2018, 21:01 Uhr

Leipzig | Seit mittlerweile 27 Jahren steigt in Leipzig Jahr für Jahr am Pfingstwochenende das Wave Gotik Treffen, kurz WGT. Für die meisten der auch in diesem Jahr wieder rund 20.000 erwarteten Besucher gehört ein extravagantes Kostüm zum Festivalbesuch dazu. Stimmen Sie ab - welches der Outfits aus den Vorjahren finden Sie am verrücktesten?