Benefizaktion : Udo Lindenberg singt bei Spendengala „Wozu sind Kriege da“

Der aus Frankreich stammende Kabarettist Alfons hatte seine orangefarbene Trainingsjacke gegen eine blau-gelbe „Friedensjacke“ getauscht und moderierte den Abend mit Auftritten von namhaften Künstlern.

Und am Ende kam Udo Lindenberg und sang zusammen mit Pascal Kravetz „Wozu sind Kriege da?“: Unter dem Motto „Zusammen!“ haben am Mittwochabend im Hamburger St.-Pauli-Theater zahlreiche Künstler Geld für Kinder in und aus der Ukraine gesammelt. Bei der Benefizgala traten unter anderem die Liedermacherin Anna Depenbusch, der Kabarettist Matthias Deutschm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.