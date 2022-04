Wetter : Turbulente Woche mit Regen, Sturm und Tauwetter

Nach einem ungewöhnlich winterlichen Start in den April wird es diese Woche turbulent: An den Küsten wehen starke Sturmböen, mancherorts droht Hochwasser. Am Donnerstag dürfte Sturmtief „Nassim“ seinen Höhepunkt erreichen.

Deutschland steht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine turbulente Wetterwoche mit Stürmen, kräftigen Niederschlägen und Tauwetter bevor. Damit wird es nicht nur ungemütlich - vielen Regionen droht Hochwasser. „Durch den Regen und die Schneeschmelze kommt einiges an Wasser zusammen, so dass teilweise Warnschwellen überschritten werden“,...

