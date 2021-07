Unwetter : Tropensturm „Elsa“ steuert auf Florida zu

Ein Tropensturm nähert sich der Westküste Floridas. Es gibt Warnungen vor teils lebensgefährlichen Sturmfluten.

Miami | Der Tropensturm „Elsa“ hat sich nach seinem Durchzug durch die Karibik weiter der Westküste des US-Bundesstaates Florida genähert. Er werde am späten Mittwochmorgen (Ortszeit) entlang dem Golf von Mexiko in Florida auf Land treffen, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami in seinem jüngsten Lagebericht vom frühen Morgen mit. Am Donnerstag we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.