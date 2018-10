Ungewöhnlich wenig Regen : Trockenheit in Deutschland steuert auf Ausnahmewert zu

Das Jahr 2018 könnte nach Einschätzung von Meteorologen zu den fünf trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen 1884 werden. Rund 70 Prozent der Fläche Deutschlands sei derzeit von extremer Trockenheit betroffen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

von dpa

19. Oktober 2018, 08:20 Uhr

«Was die Wärme angeht, fahren wir auf der Überholspur - was den Regen angeht, auf der Standspur», sagte Agrarmeteorologe Hans Helmut Schmitt in Offenbach. 1947 sei «bisher das Maß aller Dinge» gewesen. Auch 1921, 1976 und 1991 waren ungewöhnlich trockene Jahre. An welcher Stelle sich 2018 tatsächlich einreiht, steht erst Ende des Jahres fest.