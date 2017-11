Suche nach U-Boot „ARA San Juan“ : Trauer in Argentinien – „Gerade erfahre ich, dass ich Witwe bin“

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Astrid Riehn und Juan Garff, dpa

erstellt am 24.Nov.2017 | 15:23 Uhr

Mar del Plata/Buenos Aires | „Sie haben uns verlassen!“, ruft Jessica Gopar verzweifelt. Sie ist eine der Angehörigen der 44 verschollenen Besatzungsmitglieder des argentinischen U-Boots „ARA San Juan“. Und sie meint nicht nur ihren 35 Jahre alten Ehemann, Elektrotechniker und Unteroffizier des U-Boots, sondern auch und vor allem die Führung der Marine. Diese berichtete nach einer Reihe von falschen Hoffnungszeichen erst acht Tage nach Abbruch der Verbindung mit dem U-Boot, dass es eine Explosion an Bord gegeben haben könnte.

Seit dem 15. November ist die „ARA San Juan“ im Südatlantik verschollen. Jessica Gopar hatte es bisher vermieden, sich wie andere Angehörige der Besatzungsmitglieder auf dem Marine-Stützpunkt in Mar del Plata einzufinden. Sie wollte sich nicht noch mehr deprimieren lassen. Just als sie diesen Schritt wagen will, hört Gopar, dass es eine Explosion an Bord des U-Boots gegeben haben soll. „Gerade erfahre ich, dass ich Witwe geworden bin“, sagt die Mutter eines elf Monate alten Babys unter Tränen.

Meeressonden der internationalen Atomteststoppbehörde CTBTO und der USA, so hatte die argentinische Marine am Donnerstag mitgeteilt, hätten übereinstimmend eine Explosion auf der vermuteten Position der „ARA San Juan“ im Südatlantik festgestellt. Diese sei unmittelbar nach der letzten Funkverbindung erfolgt.

Der Marinesprecher, Kapitän zur See Enrique Balbi, umschrieb es vorsichtig: „Das registrierte Ereignis war anormal, einzig, kurz, gewaltig und nicht nuklearen Ursprungs“, sagte er vor der Presse. Ein Journalist fragte, ob er eine Explosion meine. „Ja“, war die knappe Antwort.

Angehörige der Crew stürzt die jüngste Wende in dem Drama in Wut und Verzweiflung. „Sie haben meinen Bruder getötet, weil sie die Mannschaft mit diesem Flickwerk auf die Reise geschickt haben“, empört sich ein Mann über den angeblichen schlechten Zustand, in dem sich das im Emden gebaute und 1985 von Argentiniens Marine in Dienst genommene U-Boot befunden haben soll. „Sie haben meinen Sohn getötet“, schreit ein anderer Mann, der in einem Auto sitzt.

Einige Angehörige regt auch die Art und Weise auf, wie sie das alles erfahren: „Sie haben uns nicht gesagt, dass sie tot sind, aber das ist eine logische Folgerung“, sagt Itati Leguizamón, Ehefrau eines Besatzungsmitglieds voller Zorn. „Ich habe keine Hoffnung mehr.“

Die Marine hatte zunächst von einem „Kommunikationsproblem“ gesprochen und erst zwei Tage nach Abbruch der Verbindung bekanntgegeben, dass nach dem U-Boot gesucht werde. Am fünften Tag teilte schließlich ein Marinesprecher mit, dass in der oft erwähnten letzten Funkverbindung der Kapitän des U-Boots von einer Panne des Batteriesystems berichtet habe. Das Problem sei aber behoben worden, hieß es, das U-Boot habe Kurs auf seinen Heimathafen Mar del Plata genommen, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires.

Selbst Verteidigungsminister Oscar Aguad soll erst mit mehrtägiger Verspätung von der Panne erfahren haben. Am Sonntag zeigte er sich noch über Twitter optimistisch: es seien versuchte Satellitenverbindungen erfasst worden, die vom U-Boot ausgegangen sein könnten. „Wir übermitteln den Angehörigen der 44 Besatzungsmitglieder die Hoffnung, dass wir sie bald zuhause haben werden.“ Danach herrschte Funkstille auch im Twitteraccount des Ministers. Weder er noch der Marine-Chef, Admiral Marcelo Srur, ließen sich bislang vor der Presse blicken.

Auf dem Gras vor dem U-Boot-Stützpunkt in Mar del Plata weint eine Frau. Ein Mann betet still vor einem Heiligenbild. Ein Paar sucht Trost in einer langen Umarmung. „Bitte lasst uns nicht allein“, fleht Jessica Gopar die Journalisten an. Sie werde wahrscheinlich nie die Möglichkeit haben, ihrem Ehemann eine Blume aufs Grab zu legen.