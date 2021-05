ProSieben : Transgender-Model Alex ist „Germany's Next Topmodel“

Zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow gewinnt ein Transgender-Model eine „GNTM“-Staffel. Das Motto in diesem Jahr: „Diversity“, also Vielfalt.

Unterföhring | Transgender-Model Alex ist „Germany's Next Topmodel“. Die 23 Jahre alte Studentin aus Köln wurde zur Siegerin von Heidi Klums Castingshow gekürt. Im zweiten Jahr in Folge fand das Finale der ProSieben-Sendung unter Corona-Bedingungen ohne Publikum statt. Fans, Freunde und Familie der Kandidatinnen waren per Videochat zugeschaltet. Auf Platz zwei la...

