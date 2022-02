Hollywood : Trailer stimmt auf „Jurassic World: Dominion“ ein

Seit 1993 begeistern die Dino-Spektakel aus der „Jurassic“-Reihe Fans auf der ganzen Welt. Im Juni kehren die Stars aus dem Originalwerk neben ihren Nachfolgern auf die Leinwand zurück.

Dinosaurier laufen durch Großstädte, bringen Schiffe zum kentern, greifen Flugzeuge an und jagen Menschen: mit spektakulären Szenen stimmen die Macher von „Jurassic World: Dominion“ auf das nächste Dino-Abenteuer ein. Ein knapp dreiminütiger Trailer wurde nach der Veröffentlichung auf YouTube am Donnerstag in kurzer Zeit über vier Millionen Mal angekli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.