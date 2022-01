In der Sturmnacht : Tragischer Unfall: Fußgänger stirbt durch umstürzendes Wahlplakat

Ein Fußgänger ist in Brandenburg von einem umstürzenden Wahlplakat schwer verletzt worden und wenig später gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich in einer heftigen Sturmnacht.

In Beelitz (Brandenburg) wurde ein Fußgänger in der Nacht auf Sonntag von einem umstürzenden Wahlplakat getroffen. Der schwer verletzte Mann starb kurze Zeit nach dem Unfall. Das Plakat kippte am Samstagabend kurz nach 22 Uhr aus unbekannten Gründen auf den Passanten, erklärte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes am Sonntagmorgen. Die „B.Z.“ (Online) berichtete zuerst. Medienberichte über weitere Verletzte im Zusammenhang mit dem Plakat konnte der Lagedienst zunächst nicht bestätigen. „Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch“, sagte ein Sprecher. In der Nacht von Samstagabend auf Sonntagmorgen zog das Sturmtief „Nadia“ auch über Brandenburg und Berlin. Das Plakat war anlässlich der kommenden Landratswahlen in Potsdam-Mittelmark aufgestellt worden....

