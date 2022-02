Literatur-Tipp : Tove Ditlevsens „Gesichter“: Zwischen Wahn und Wirklichkeit

Nach dem Erfolg der Kopenhagen-Trilogie kommt mit „Gesichter“ ein weiterer Roman der dänischen Schriftstellerin. Er zieht die Leser meisterhaft hinein in den Strudel einer beginnenden Psychose.

Ende der 60er Jahre in Kopenhagen. Lise Mundus lebt als erfolgreiche Autorin von Kinderbüchern mit ihrem Mann Gert, ihren drei Kindern und der Hausangestellten Gitte in der dänischen Hauptstadt. Doch nach und nach verstellen ihr reale und imaginierte Gesichter und Stimmen zusehends die Realität. Immer mehr entgleitet ihr der Alltag ins Groteske. Und An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.