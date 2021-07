Justiz : Tödlicher Ruderunfall eines 13-Jährigen: Urteil erwartet

Gut sechs Jahre nach dem Tod eines 13-Jährigen beim Rudertraining könnte nun ein Urteil fallen. Trifft die beiden Leiter des Trainings Schuld am Ertrinken des Jungen im Starnberger See?

Starnberg | Vor dem Amtsgericht Starnberg wird das Urteil im Prozess um den tödlichen Ruderunfall eines 13 Jahre alten Jungen vor sechs Jahren erwartet. Am zweiten Verhandlungstag stehen zunächst die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Auch ein Urteil ist dann wahrscheinlich: Die Vorsitzende Richterin hatte sich bereits am ersten Verhandlungs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.