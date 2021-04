Mitarbeiterin festgenommen : Tödliche Gewalt in Potsdamer Klinik: Vier Menschen tot

Es ist bereits dunkel, als Krankenwagen und Polizeiautos auf das Gelände im Potsdamer Stadtteil Babelsberg fahren. Vier Menschen sind dort mutmaßlich getötet worden. Eine Mitarbeiterin wird festgenommen.

Potsdam | In einem Potsdamer Krankenhaus sind vier Tote entdeckt worden. Eine dringend tatverdächtige 51-jährige Mitarbeiterin sei festgenommen worden, teilten die Polizeidirektion West und die Staatsanwaltschaft Potsdam am frühen Morgen mit. Zum möglichen Motiv lägen noch keine Informationen vor. In verschiedenen Krankenzimmern einer Station seien die tödli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.