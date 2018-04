Künzelsau in Baden-Würtemberg : Tod bei Übernachtung: Siebenjähriger wurde erwürgt

Der Tod eines Siebenjährigen schockiert das Städtchen Künzelsau. Seine Pflege-Oma sitzt in U-Haft.

30. April 2018, 08:33 Uhr

Künzelsau | Der sieben Jahre alte Junge, der in Künzelsau tot im Haus seiner Babysitterin entdeckt wurde, ist erwürgt worden. Gerichtsmediziner gaben am Montag „Gewalteinwirkung gegen den Hals des Jungen“ als Todesursache an.

Das Kind war am Samstagmorgen vom eigenen Vater tot in einer Badewanne entdeckt worden, aber „den bisherigen Ermittlungen zufolge nicht ertrunken“, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Die Betreuerin, eine 69 Jahre alte Bekannte der Familie des toten Jungen, sitzt unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Sie habe sich anfangs geäußert, schweige mittlerweile aber zu den Vorwürfen.

Der Junge hatte wie schon oft bei einer 69-Jährigen übernachtet. Als die Eltern ihn abholen wollten, machte zunächst niemand auf. Die Pflegeoma war nicht vor Ort. Mit Hilfe eines Nachbarn, der einen Schlüssel zum Haus besaß, kamen sie in das Einfamilienhaus und machten die furchtbare Entdeckung.

Der Familie sei die Tat ein Rätsel, heißt es in Polizeikreisen. Das Verhältnis zur Pflegeoma war sehr herzlich. Das Kind übernachtete seit fünf Jahren immer mal wieder dort, ging gerne hin. Es bestand ein großes Vertrauensverhältnis.