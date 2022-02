Urteil : Tina Turner verliert am BGH Streit um Doppelgängerin

Dorothea „Coco“ Fletcher sieht Tina Turner ähnlich und kann auch noch singen. Ideale Voraussetzungen für eine Tribute-Show. Dagegen klagte die Rocklegende vor dem BGH. Nun gibt es ein Urteil.

Sängerin Tina Turner (82) hat einen Rechtsstreit mit dem Veranstalter einer Tribute-Show um eine Doppelgängerin verloren. In diesem Fall überwiege die Kunstfreiheit das Persönlichkeitsrecht, entschied der erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe. Es ging in dem Fall um die Frage, ob das Double Dorothea „Coco“ Fletcher de...

