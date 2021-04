Robert Koch-Institut : Tiefste 7-Tage-Inzidenz seit rund zwei Wochen

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist gesunken und liegt bei 154,9. Es ist der niedrigste Wert seit Mitte April.

Berlin | Die vom Robert Koch-Institut gemeldete 7-Tage-Inzidenz ist so niedrig wie seit rund zwei Wochen nicht mehr. Der Wert, der die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner angibt, lag am Morgen bei 154,9. Niedriger lag die Inzidenz nach RKI-Angaben zuletzt am 14. April (153,2). Gestern hatte das RKI die 7-Tage-Inziden...

