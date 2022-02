Pop-Duo : Tears For Fears suchen nach einem Happy End

„Shout, shout, let it all out ...“ - ein 80er-Jahre-Ohrwurm, vor dem es kein Entrinnen gab. Doch in den 90ern brach die Weltkarriere von Tears For Fears einfach ab. Nun haben sich Orzabal/Smith für ein Comeback zusammengerauft.

Es gibt kaum eine interessantere 80er-Jahre-Band als Tears For Fears. Vom Synthiepop über hymnischen Rock bis zu Soul und raffinierten Beatles-Anleihen spannten die Briten Roland Orzabal und Curt Smith von 1983 bis 1989 auf drei Alben einen weiten Bogen. Ihre Singlehits „Mad World“, „Shout“ und „Everybody Wants To Rule The World“ definierten einen für...

