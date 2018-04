ARD : „Tatort“: Tödliche Spielchen eines Jungen

Der zwölfjährige Malte wird tot aufgefunden. Er ist hochintelligent und ein Einzelgänger – doch das ist nicht alles.

von FRANK KOBER

08. April 2018, 12:14 Uhr

Erst letzte Woche berührte uns ein düsterer Fall, als Heike Makatsch in Mainz einen vermeintlichen Mord unter Kindern aufklärte. Der neue Frankfurter „Tatort“ geht nun noch einen Schritt weiter.

Denn als der zwölfjährige Malte tot im Keller eines Sportzentrums gefunden wird, müssen die Kommissare Anna Janneke und Paul Brix (Margarita Broich, Wolfram Koch) von vorsätzlichem Mord ausgehen. Denn irgendwer hatte Malte in einen ausgedienten Heizungskessel gesperrt, worin der Junge qualvoll umkam.

Auch wenn Volker Einrauch (Buch) und Hermine Huntgeburth (Regie) erwartungsgemäß zunächst das Umfeld der Erwachsenen nach Verdächtigen ausleuchten und dabei ebenso den Hausmeister ins Visier nehmen (Stefan Konarske) wie den Chef einer Wohlfahrtsstelle (Marek Harloff), so lenken sie doch gleichzeitig unsere Aufmerksamkeit immer mehr auf Maltes Schulkameraden Felix (Juri Winkler).

Dieser Knirps – hochintelligent und selbstbewusst – ist ein Einzelgänger. Weil Mitschüler und Lehrer ihm eh nicht gewachsen sind. Und weil seine vom Ehrgeiz zerfressenen Eltern (Golo Euler, Lina Beckmann) ihn permanent antreiben. So wird Felix zum Außenseiter, der langsam Gefallen an bösen Spielchen bekommt. Zuerst sind es nur Neckereien, dann gemeine Hänseleien. Und dann…?

Regisseurin Huntgeburth stößt uns brutal auf das Offensichtliche, das wir nicht wahrhaben wollen. Klein Felix ist ein Ungeheuer! Und Juri Winkler ein junges Talent, das diesem Ungeheuer Gestalt gibt. Das macht sprachlos! Genauso, wie all die anderen Figuren zwischen Scheitern und Versagen. Eine Naturgewalt ist allein Lina Beckmann als Felix’ Mutter, die sich verzweifelt aus den Klauen ihres Mannes zu befreien sucht, um ihren Jungen zu retten. Man muss es sehen!

Oh ja, dieser Psycho-Thriller schockiert und lässt uns ratlos zurück. Weil er Ehrgeiz und Karrieregeilheit auf die Spitze treibt und dessen Ausgeburt so süß verpackt – in das Gesicht eines verlorenen Kindes.

„Tatort – Unter Kriegern“, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD