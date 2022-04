Wettervorhersage : Sturmtief zieht über Süden Deutschlands

Das Sturmtief „Nasim“ kündigt sich an und bringt Regen und einzelne Gewitter. Windgeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern sind möglich. Vor allem der Süden ist betroffen.

Sturmtief „Nasim“ sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der zweiten Wochenhälfte für eine stürmische Zeit in Teilen Deutschlands. „Nasim“ wird am Donnerstag ins Land ziehen. Kurzzeitig seien Windgeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern möglich, sagte Felix Dietzsch vom DWD in Offenbach. Zudem werden zum Teil kräftiger Regen und ei...

