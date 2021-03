Deutscher Wetterdienst : Sturmtief „Klaus“ bringt orkanartige Böen

Ein Sturmtief pustet Deutschland kräftig durch. Bis Donnerstagabend verläuft es glimpflich, die Feuerwehr ist vor allem wegen umgestürzter Bäume gefordert. Bäume kippen auch auf Oberleitungen.

Offenbach am Main | Mit orkanartigen Böen hat das Sturmtief „Klaus“ Deutschland getroffen. Bis zum Donnerstagabend gab es aber keine allzu großen Schäden. Insbesondere Gebiete im Nordwesten - und dabei vor allem die Küsten - lagen im Fokus. In Bremen-Nord fiel die Stromversorgung großflächig aus, nachdem ein Baum im Sturm auf ein Umspannwerk gestürzt war. In Zusammena...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.