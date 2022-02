Zugausfälle und Verspätungen : Sturmtief „Antonia“: Bahnverkehr im Norden weiterhin eingeschränkt

Nach Orkan „Zeynep“ wirbelt im Norden bereits das nächste Sturmtief „Antonia“. Bahnreisende müssen sich auf Zugausfälle einrichten.

Auf den Orkan „Zeynep“, der mehrere Todesopfer in Deutschland forderte, folgte in der Nacht zum Montag Sturmtief „Antonia“. Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits am Sonntagnachmittag vor orkanartige Böen in Verbindung mit Schauern und einzelne Gewittern. Es müsse mit entwurzelten Bäume, herabstürzenden Dachziegeln und örtlichen Blitzschäden gerechne...

