Rheinland : Straßenkarneval in Zeiten des Krieges

Den Rosenmontagszug im Stadion haben die Kölner Karnevalisten wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine abgesagt. Beim traditionellen Straßenkarneval am Samstag zeigen einige Jecken auf Transparenten ihre Haltung.

Straßenkarneval im Schatten des Ukraine-Krieges: In Köln feierten die Jecken am Samstag vor und in den Kneipen. Auf dem Neumarkt, wo die größte Veranstaltung stattfand, erinnerten die Karnevalisten mit vereinzelten Transparenten an die Kämpfe im Osten Europas. Beim traditionellen Aufzug der Roten Funken waren dort etwa Aufrufe zu lesen wie „Stop Putin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.