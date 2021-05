Unfälle : „Stille und Schmerz“ - Ein Gondelabsturz erschüttert Italien

Es ist die Angst, die mitschwingt: Gefangen in einer Gondel und plötzlich reißt das Seil. In Italien hat ein Seilbahnabsturz 14 Menschen das Leben gekostet - nur ein kleiner Junge überlebt.

Stresa | An einem steilen Waldhang im norditalienischen Piemont kämpfen sich Rettungskräfte durch Gestrüpp und über umgefallene Bäume - vor ihnen ein grandioser Ausblick auf den Lago Maggiore, daneben der grauenvolle Anblick einer völlig zerstörten Gondel und von Toten. Am Pfingstsonntag, einem der ersten Wochenenden mit weniger Corona-Beschränkungen und me...

