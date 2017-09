Fall aus Essen vor Gericht : Sterbender Rentner in Bankfiliale: Geldstrafen für Angeklagte

vergrößern 1 von 1 Foto: Marcel Kusch 1 von 1

18.Sep.2017

Essen | Im Prozess um den in einer Essener Bank bewusstlos liegen gelassenen Rentner sind die drei Angeklagten wegen unterlassener Hilfeleistung zu Geldstrafen verurteilt worden. Der Mann sei den ihnen einfach gleichgültig gewesen, sagte Richter Karl-Peter Wittenberg. Die drei Bankkunden hätten billigend in Kauf genommen, dass da jemand liegt, der Hilfe benötigt. „Keiner wollte Hilfe leisten“, sagte Wittenberg zur Begründung der Geldstrafen von bis zu 3600 Euro.

Die Verteidigung der 39-Jährigen sowie der 55 und 61 Jahre alten Männer hatte Freisprüche gefordert. Die Frau und der 61-Jährige hatten ausgesagt, sie hätten den 83-Jährigen für einen schlafenden Obdachlosen gehalten. Dagegen schilderte ein Polizeibeamter, der mit einem Kollegen zu der Bank gerufen worden war: „Für uns war klar, dass es sich nicht um einen Obdachlosen handelt.“ Das Gericht verurteilte nun die Frau zu einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro. Der 61-Jährige muss 2800 Euro zahlen, der 55-Jährige 2400 Euro.

Eine Überwachungskamera im Vorraum der Bank hatte den aufsehenerregenden Fall dokumentiert. Auf dem Weg zum Bankautomaten stiegen Kunden demnach über den Zusammengebrochenen oder machten einen großen Bogen um ihn. Erst sieben Minuten später kam ein fünfter Kunde, der endlich die Nummer des Notrufs wählte. Weitere 20 Minuten später traf ein Rettungswagen ein und brachte den Senior in eine Klinik. Der Rentner war nach dem Vorfall im Oktober 2016 nicht wieder zu Bewusstsein gekommen und eine Woche später gestorben. Ein Gutachten ergab, dass er auch gestorben wäre, wenn ein Arzt eher gekommen wäre.

„Ich dachte, er schläft“, sagte der 61 Jahre alte Beschuldigte am Montag zum Prozessauftakt. Alle drei bedauerten ihr Verhalten. „Es tut mir wirklich sehr, sehr leid“, sagte der 61-Jährige.

Der Richter folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. „Die solidarische Pflicht, Mitmenschen zu helfen, ist in besonderem Ausmaß verletzt worden“, sagte Staatsanwältin Nina Rezai in ihrem Plädoyer. Mit der Strafe müsse ein deutliches Zeichen gesetzt werden, „dass wir uns nicht in Richtung einer wegsehenden Gesellschaft bewegen“.

Die 39 Jahre alte Angeklagte sagte, sie sei schon öfter von Obdachlosen belästigt worden. Ihr Verhalten beschrieb sie so: „Ich gehe einfach nur rein, mache meine Erledigungen und gehe wieder.“ Der 61-Jährige betonte, er habe früher schon einmal jemanden angesprochen und sei dann beschimpft worden.

Deutschlandweit sorgt der Fall für Schlagzeilen, er heizte zudem die Debatte an über eine Verrohung der Gesellschaft. „Wie abgestumpft muss man sein, um hier nicht zu reagieren?“, schimpft damals jemand auf Twitter. „Jeder hat schließlich ein Handy!“ Ein anderer schreibt: „Es hätte euer Vater oder Opa sein können.“ Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) zeigte sich „nachdenklich und betroffen zugleich“. Auch der Youtuber „Le Floid“ griff das Thema damals auf.

Die ganze Fassungslosigkeit liest sich auch aus den Zeilen der Polizeimitteilungen jener Tage zu dem Fall und den Kunden: „Teilweise gingen sie nah an dem Sterbenden vorbei oder stiegen hinüber, um ihre eigenen Finanzgeschäfte durchzuführen“, heißt es darin unter anderem.

In der Anklageschrift werden die entscheidenden Momente festgehalten: Demnach will der Rentner am 3. Oktober, dem Tag der Einheit, seine Bankgeschäfte an einem Überweisungsautomaten erledigen. Innerhalb weniger Minuten stürzt er zweimal rückwärts, er kommt dabei mit dem Kopf auf dem Fliesenboden auf. Nach einem dritten Sturz bleibt er liegen. Wenige Minuten später betreten nacheinander vier Kunden die Filiale. „Die Angeklagten sollen den auf dem Boden liegenden Mann nicht beachtet und sich nicht um ihn gekümmert haben“, wirft ihnen die Anklagebehörde vor. Als die Polizei eintraf, habe der 83-Jährige noch seinen Namen nennen können und gesagt, dass er müde sei, berichtete der Beamte.

Das Verfahren gegen den vierten Angeklagten wurde wegen dessen Gesundheitszustandes abgetrennt.