Hardrock : Starkes Spätwerk von Def Leppard

Joe Elliott hasst den Begriff „80er-Jahre-Band“. Schließlich hat der Sänger mit Def Leppard auch in den Folgejahrzehnten neue Musik veröffentlicht. Auf „Diamond Star Halos“ präsentieren sich die Hardrocker in Topform.

Eigentlich könnten sich Def Leppard auf den Erfolgen von früher ausruhen, auf Hits wie „Pour Some Sugar On Me“, „Let's Get Rocked“ oder „Rock Of Ages“. Doch das kommt für die Hardrock-Band aus Sheffield, die jetzt ihr zwölftes Album veröffentlicht, gar nicht in Frage. „Die Motivation ist, dass wir Musiker sind. Und wir machen Musik“, stellt Frontmann ...

