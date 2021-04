Reality-TV-Darsteller : Staatsanwaltschaft lässt Willi Herrens Leiche obduzieren

Wie ist der Fernsehschauspieler zu Tode gekommen? Die Polizei will Fremdverschulden sicher ausschließen und hat deshalb Schritte eingeleitet.

Köln | Die Leiche des „Lindenstraße“-Schauspielers und Schlagersängers Willi Herren wird obduziert. Die Staatsanwaltschaft habe einen entsprechenden Auftrag an das Institut für Rechtsmedizin in Köln erteilt, erklärte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Mittwoch. Es gehe bei der Entscheidung um einen „sicheren Ausschluss eines Fremdverschuldens“ f...

