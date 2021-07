Wetterprognose : Sonne im Norden und Osten - Andernorts wieder viel Regen

Im Norden und Osten gibt es viel Sonnenschein und heiße Temperaturen. Im Süden und Westen sind es zumindest zu Wochenbeginn anders aus. Dort ist mit viel Regen zu rechnen.

Offenbach | Richtig beständiges Sommerwetter in Deutschland ist auch zum Start in die neue Woche nicht in Sicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach vom Sonntag wird es am Montag zwar zunächst noch heiter, doch ziehen schon im Tagesverlauf neue Regengebiete von Südwesten her ins Land. In der ersten Wochenhälfte wird es im Süden und Westen we...

