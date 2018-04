Tierfutter : So viel lassen sich Deutsche ihre Haustiere kosten

4,8 Milliarden Euro flossen 2017 in den Haustiermarkt. Katzen liegen bei den Futterkosten vorne.

von Katharina Bambenek

13. April 2018, 14:24 Uhr

Ob vier Pfoten, bunte Federn oder schimmernde Schuppen, die Deutschen geben für ihre Haustiere eine Menge Geld aus. 4,8 Milliarden Euro um genau zu sein und das allein im Jahr 2017. Das geht aus einer Statistik hervor, die der Industrieverband Heimtierbedarf (IHV) veröffentlichte. 580 Millionen Euro verdiente im vergangenen Jahr der Online-Handel an der deutschen Tierliebe und gewinnt damit auch für Heimtierprodukte stetig an Bedeutung. 98 Millionen Euro wurden zudem in Wildvogelfutter investiert.

Ein großer Teil des Geldes entfällt dabei auf das Tierfutter. Für Katzenfutter gaben die Deutschen im vergangenen Jahr am meisten Geld aus. 1.583 Millionen Euro flossen in Feucht- und Trockenfutter sowie Snacks für die Samtpfoten. Im Vergleich zu 2016 gingen die Einnahmen in diesem Segment zwar etwas zurück (minus 1,2 Prozent), es blieb aber dennoch das stärkste im Futtervergleich. Freuen konnten sich besonders die Trockenfutterhersteller 2017: Ihr Umsatz nahm leicht zu.

„Im Bereich Trockenfutter beobachten wir aktuell eine große Innovationsfreude seitens der Hersteller“, sagt Georg Müller, Vorsitzender des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH). „Zudem ist Trockennahrung ein wichtiger Bestandteil von Mischfütterung, einer Fütterungsart, die zunehmend an Beliebtheit gewinnt. Dies schlägt sich auch in den Umsatzzahlen nieder.“

Auf dem zweiten Platz stand 2017 der Markt für Hundefutter mit einem Umsatz von 1.384 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von von 2,2 Prozent. Grund für den Mehrgewinn: die Snacks und das Feuchtfutter. „Snacks bieten heute mehr als guten Geschmack, sie bieten einen Zusatznutzen. Insgesamt wird bei Futtermitteln auf noch mehr Qualität geachtet, sowohl bei Trocken- als auch bei Nassfutter“, erklärt Norbert Holthenrich, Präsident des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF). „Das anhaltende Wachstum erklärt sich auch mit dem Trend zu kleineren Packungsgrößen, welche unterstützen, dass das Futter regelmäßig frisch in den Napf kommt.“

Etwas abgeschlagen liegen die Futtermärkte für Kleintiere und Zierfische. Sie mussten im vergangenen Jahr Einbußen von 4,3 Prozent und 3,6 Prozent in Kauf nehmen. Auch beim Ziervogelfutter gingen die Einnahmen um 2,3 Prozent auf 42 Millionen Euro zurück.