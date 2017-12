Weihnachtsgrüße von Chili Klaus : So singt ein Knabenchor mit Chili im Mund

vergrößern 1 von 1 Foto: Screenshot Facebook 1 von 1

von Götz Bonsen

erstellt am 13.Dez.2017 | 13:25 Uhr

Herning | Dänische Weihnachtsgrüße in alle Welt sendet Chili Klaus in diesem Jahr gemeinsam mit dem Herninger Knabenchor. Ein kleines Extra mehr an Leidenschaft wolle er der Musik einpflegen, sagt Youtubes Schärfe-Magier zu Beginn der Aufführung in englischer Sprache. Die Reichweite, die der Westjüte mit seinen Chili-Verkostungen über Facebook und Co. inzwischen erzeugt, geht um die ganze Welt.

„Oh Come, All Ye Faithful“ singen die Burschen gemeinsam mit Dänemarks Entertainer in einer Kirche. Anfangs sitzen die Töne. Bei Minute 1.20 erhebt der Dirigent eine Ghost Pepper, die siebtschärfste Chili-Art. Es ist der „Point of Attack“ des folgenden Dramas. Der Chor der Jungen öffnet synchron die Münder, zerkaut artig die Schoten und begibt sich in die für den Zuschauer süffisante Agonie der Schärfe, aus der nur die Zeit einen Ausweg findet.

In der Mitte steht der eifrig mitsingende und Carolina-Reaper-Schoten gewohnte Chili Klaus wie ein Fels in der Brandung. Die Gesichter der Knaben sprechen hingegen Bände: Husten, Aussetzer, verlegenes Gelächter, tränende Augen, Schweiz im Gesicht. Irgendwann sieht es fast so aus, als ob nur noch der Entertainer singt, doch die Klangkulisse der disziplinierten Sänger weiß trotz der ausfallenden Stimmen zu gefallen. Am Ende der Darbieten rennen Klaus' Gäste wie so oft schniefend an die frische Luft.

Mit dem Nationalen Dänischen Kammerorchester hatte Chili Klaus, der sein Geld inzwischen mit Chili-Merchandising verdient, schon der Klassik angenähert.