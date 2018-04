Vordingborg in Dänemark : Silo kippt bei Sprengung auf Bibliothek – Experte bezeichnet Vorfall als „mystisch“

Es wirkt, als hätte der Turm es sich nach der Zündung anders überlegt: Der Sprengmeister ist ratlos, der Schaden immens.

von Peter Lassen/nordschleswiger.dk

07. April 2018, 16:50 Uhr

Vordingborg | Als am Freitag am Hafen in Vordingborg auf der dänischen Hauptstadtinsel Seeland ein 56 Meter hoher Silo gesprengt werden sollte, um für ein Hotel und Wohnungen Platz zu machen, kippte das Gebäude in die falsche Richtung und rammte die örtliche Bibliotek. Die Bücherei war zum Glück vorab evakuiert worden.

Nach der Sprengung verstand Sprengmeister Kenneth Wegger die Welt nicht mehr. Man habe alles getan, um gerade dies zu verhindern. Bilder zeigen, dass das Gebäude sich erst in die richtige Richtung bewegte – dann stockte es kurz und fiel in die andere und mit der Spitze auf die Fassade der Bücherei. Der Sachschaden wird als enorm eingeschätzt, aber Zeuge und Bürgermeister Michael Smed meinte, dass er zwar schockiert sei – aber auch froh darüber, dass keiner verletzt wurde.

Und das Rätsel, wie es zu dem Unfall kommen konnte, bleibt vorerst ungelöst. Der stellvertretende Vorsitzende des Sprengtechnischen Verbandes Dänemarks, Johan Finsteen Gjødvad, hat Videos der Sprengung eingehend studiert. „Wenn man sich die Vorbereitungen ansieht, dann sollte er in die andere Richtung fallen. Es ist wirklich unglücklich, dass er sich falsch setzt und hintenüber stürzt“, sagt er. Der Sprengleiter scheine alle notwendigen Vorkehrungen getroffen zu haben. Zudem habe das Team alle Personen evakuiert – weil man wisse, dass es immer zu einem Unfall kommen kann.

„Nicht umsonst wurde niemand verletzt. Die, die diese Sprengung ausgeführt haben, haben dafür gesorgt, dass die Leute evakuiert wurden. Und dass genau deshalb, weil man weiß, dass ein Gebäude in äußerst seltenen Fällen in die falsche Richtung fällt“, so Gjødvad. Er nennt den Vorfall dennoch „mystisch“. Es könnte sein, sein, dass das Silo möglicherweise nach dem Bau an einigen Stellen verstärkt wurde. Dies habe bei früheren Sprengungen zu Unregelmäßigkeiten geführt. In Vordingborg untersuchten Einsatzkräfte unterdessen am Sonnabend, wie groß der Schaden am Kulturhaus insgesamt ist.