Panorama : Senior verzichtet auf Eiskratzen und baut Unfall

Kleine Ursache, große Wirkung: Weil er seine vereiste Frontscheibe nicht freigekratzt hat, muss ein Autofahrer in Nienhagen (Landkreis Rostock) nun für einen Unfall mit 52.000 Euro Schaden aufkommen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, fuhr der 77-Jährige am Montag auf einer Straße in Nienhagen frontal gegen einen Wagen, der mit Fahrer links am Straßenrand stand.

Als die Beamten zu dem Unfall kamen, sahen sie, dass die Frontscheibe des Rentnerautos bei Frost und feuchter Seeluft noch weitgehend zugefroren war. Der Senior hatte lediglich etwas Enteiserspray benutzt, dass aber seine Wirkung noch nicht entfaltet hatte. Beide Autos waren so beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Ang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.