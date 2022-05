In Ennepetal : SEK-Einsatz: Mann verschanzte sich mit Messer auf Campingplatz

Ein Campingplatz in Nordrhein-Westfalen musste evakuiert werden, weil ein 58-Jähriger sich dort mit einem Messer verschanzt hatte. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei musste eingreifen.

Weil sich ein 58-Jähriger nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt mit einem Messer in einer Gartenhütte verschanzt hat, ist ein Campingplatz in Ennepetal im südlichen Ruhrgebiet evakuiert worden. Nachdem Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) am frühen Samstagmorgen den Wohnwagen umstellten, verließ der Mann seinen Verschlag, warf das Messer zu B...

