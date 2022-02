Kriminalfall aus den USA : Seit 2019 vermisst: Polizei findet Sechsjährige in Geheimversteck

Versteckt unter einer Treppe: Über zwei Jahre suchte die amerikanische Polizei nach einem kleinen Mädchen.

Ein vor mehr als zwei Jahren als vermisst gemeldetes Mädchen ist von der Polizei im US-Staat New York in einem Treppenversteck aufgefunden worden - in dem Haus seiner Eltern, die 2019 das Sorgerecht verloren hatten. Die Beamten in dem Ort Saugerties nördlich der Millionenmetropole New York City waren einem neuen Hinweis nachgegangen, dass sich die Sech...

