Österreich : Seilbahn-Experten schließen Unglück wie in Italien aus

Am Sonntag riss in Norditalien das Zugseil einer Seilbahn und eine Gondel stürzte Hunderte Meter in die Tiefe. Nach Ansicht von Experten kann das ohne äußere Einwirkung nicht passieren.

Salzburg | Ein Seilbahnunglück wie in Italien ist nach Überzeugung von Experten in Österreich nicht vorstellbar. Den Riss eines Zugseils ohne äußere Einwirkung schloss Christian Felder, Vorsitzender des Technikerkomitees beim Fachverband Seilbahnen, heute am Rande eines Pressegesprächs aus. Auch eine absichtliche Abschaltung eines Sicherheitssystems könne in ...

