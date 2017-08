Tote und Verletzte : Schweres Erdbeben erschüttert Südwesten Chinas

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Bei einem Erdbeben in China sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.Mehr als 60 wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt, davon 30 schwer, wie die Behörden in Jiuzhaigou in der südwestchinesischen Provinz Sichuan berichteten. Chinas Erdbebenzentrum gab die Stärke des Bebens am Dienstag mit 7 an. Der seismologische Dienst der USA sprach von 6,5.Wegen der Stärke der Erdstöße, die sogar bis ins mehr als 1500 Kilometer entfernte Peking zu spüren waren, könnte die Zahl der Opfer noch deutlich steigen. Bei den Toten handelte es sich den Angaben zufolge um chinesische Touristen. Viele Häuser stürzten ein oder wurden schwer beschädigt. Menschen rannten in Angst auf die Straßen. Telefonleitungen und das mobile Netz waren teilweise unterbrochen.

Das genaue Ausmaß der Schäden war am Mittwoch nach Mitternacht Ortszeit noch unbekannt. Das Epizentrum lag nahe des Naturparks Jiuzhaigou rund 280 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Chengdu. Die nationalen Behörden riefen als Reaktion die höchste Alarmstufe aus.

Mehr als 600 Feuerwehrleute und Soldaten mit acht Suchhunden wurden umgehend ins Erdbebengebiet entsandt. Ebenso wurden 200 Zelte und 2000 Decken sowie 1000 Erste-Hilfe-Kästen auf den Weg gebracht, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Das Erdbeben ereignete sich um 21.19 Uhr Ortszeit (15.19 Uhr MESZ) in 20 Kilometer Tiefe. Die Behörden versuchten, Häuser zu evakuieren. «Ich habe es stark gespürt», sagte der Besitzer eines Hotels nahe des Touristenparks Jiuzhaigou telefonisch der Deutschen Presse-Agentur in Peking. «Aber bei uns wurde niemand verletzt.»

Rund 100 Touristen wurden durch das Beben bei Ganhaizi in dem Nationalpark eingeschlossen, berichtete der Polizeisprecher der Provinzregierung Chen Weide telefonisch der dpa. «Es gibt Tote. Wir warten auf eine Bestätigung der Zahlen.» Es herrschte erkennbare Verwirrung über die genaue Lage. So war zunächst noch mitgeteilt worden, dass niemand zum Zeitpunkt des Erdbebens im Park gewesen sei.

In Sichuan waren 2008 bei einem schweren Erdbeben der Stärke 8 mehr als 80 000 Menschen ums Leben gekommen. Die verheerende Katastrophe ereignete sich damals wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Peking.

In der Provinz Sichuan hatte sich am Morgen nach schweren Regenfällen auch ein Erdrutsch ereignet, bei dem 24 Menschen ums Leben gekommen waren. Vier weitere wurden verletzt. Eine Person galt noch als vermisst, wie Xinhua berichtete.

Der Erdrutsch passierte im Dorf Gengdi im Gebiet von Liangshan. In der Gegend wohnen viele Angehörige der Minderheit der Yi. Nach unbestätigten Angaben wurden 71 Häuser zerstört oder beschädigt. Mehr als 500 Menschen seien von dem Unglück betroffen. Sommerliche Regenfälle suchen seit Wochen viele Teile Chinas heim und sorgen für schwere Überflutungen und Erdrutsche.

Xinhua

China Daily

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 19:20 Uhr