„Wake Me Up“ : Schwedischer Musiker Avicii ist tot

Der DJ und Produzent wurde im Oman tot aufgefunden. Er wurde nur 28 Jahre alt.

von dpa

20. April 2018, 20:00 Uhr

Stockholm | Der schwedische DJ und Produzent Avicii („Wake Me Up“, „Hey Brother“) ist Medienberichten zufolge gestorben. Tim Bergling, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag in Muscat im Oman tot gefunden worden, berichtete die Zeitung „Dagens Nyheter“ unter Berufung auf Berglings Sprecherin Ebba Lindqvist. Auch andere Medien meldeten den Tod.

Nähere Informationen zur Todesursache gab es zunächst nicht. Die Familie bitte um Rücksichtnahme. Avicii hatte 2013 mit „Wake me Up“ einen Sommerhit gelandet. Es ist laut GfK der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland.

Tim Bergling wurde am 8. September 1989 in Stockholm geboren. Sein Künstlername wird abgeleitet von der tiefsten buddhistischen Hölle, die den Namen Avici trägt.

Seinen ersten internationalen Hit landete Avicii mit der Single „Levels“ – zugleich sein Durchbruch als DJ. Der Song schaffte es unter anderem in Deutschland in die Top Ten. Der Track bildet auch die Grundlage von Flo Ridas Hit „Good Feeling“, der zeitgleich große Popularität erlangte und weltweit Spitzenplätze in den Musikcharts belegte. 2013 veröffentlichte Avicii sein Debütalbum „True“.