Streit als Auslöser : Schüsse in US-Nachtclub - 28 Verletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrew Demillo 1 von 1

Wie viele Schützen an dem Vorfall in der «Power Lounge» in Little Rock beteiligt waren, blieb zunächst unklar. Wie es weiter hieß, brach unter den Besuchern Panik aus. Viele seien zum Ausgang gestürmt. Der Polizei zufolge wurden dabei drei weitere Menschen verletzt.

Polizei in Little Rock auf Twitter

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 18:56 Uhr