Bluttat mitten in US-Stadt : Schüsse in Kalifornien: Sechs Menschen in Sacramento getötet

Mitten in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento hat es Tote bei einer Schießerei gegeben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei Schüssen in der US-Stadt Sacramento in Kalifornien sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei in Kaliforniens Hauptstadt am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf Twitter mit. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht. Embedded reference tweet Die Polizei hatte die Einwohner kurz zuvor ...

