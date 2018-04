Vier Verletzte, Schützin tot : Schüsse in Kalifornien: Eskalierte Täterin wegen Hass auf Youtube?

In dem neuen Fall von Waffengewalt in den USA sind noch viele Fragen offen. Zunächst wurde eine Beziehungstat vermutet.

von dpa

04. April 2018, 11:28 Uhr

San Bruno | Eine Frau namens Nasim Aghdam hat am Sitz des Internet-Videokanals Youtube in Kalifornien drei Menschen mit Schüssen verletzt und sich dann vermutlich selbst getötet. Das Motiv für den Vorfall am Dienstagmittag (Ortszeit) in San Bruno nahe San Francisco war zunächst noch unklar. Um die Mittagszeit (Ortszeit) gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, nachdem die ersten Schüsse gefallen waren. Angestellte verbarrikadierten sich in Büroräumen. Andere flüchteten aus dem Gebäude. Augenzeugen beschrieben panische Momente.

Foto: imago/ZUMA Press

Die drei Schussopfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein 36-jähriger Mann, befand sich Medienberichten zufolge in kritischem Zustand. Auch zwei Frauen, 27 und 32 Jahre alt, erlitten Schusswunden. Ein vierter Verletzter habe sich den Knöchel verdreht, berichtete ABC7, der örtliche TV-Sender von ABC News in Los Angeles.

„Es war sehr chaotisch“, beschrieb der Polizeichef von San Bruno, Ed Barbarini, die Szene vor Ort. Hunderte Menschen strömten aus dem Gebäude, teilweise mit erhobenen Händen. Sie wurden von Beamten nach Waffen durchsucht. Einsatzteams durchkämmten den Komplex. Erst nach mehreren Stunden kam die Entwarnung, dass den Beschäftigten der Google-Tochter keine weitere Gefahr drohte. Die Frau sei in dem Komplex von der Polizei gefunden worden, teilten die Ermittler mit. Sie habe sich vermutlich selbst umgebracht, hieß es. Das australische Nachrichtenportal News.com.au berichtete, die Frau habe mindestens 40 Schüsse abgegeben, bevor sie sich selbst getötet habe.

Verschiedene Theorien zum Motiv

Zu den möglichen Motiven der früher als Tierschutz-Aktivistin in Erscheinung getretenen Aghdam nahm Barberini nicht Stellung. Medien hatten erst berichtet, die in den sozialen Medien sehr aktive Frau habe versucht, ihren Freund zu erschießen, was nunmehr stark angezweifelt wird. Zeugen sollen erklärt haben, dass die Schützin eine männliche Person namentlich suchte. Laut „Stern“ und US-Medien liegt das Motiv aber woanders: Die Schützin hatte einen eigenen Youtube-Kanal und warf dem Unternehmen vor, ihre Reichweite absichtlich zu drücken, zu wenig zu zahlen und Zensur zu betreiben. Dazu soll sie ein Manifest hinterlassen haben.

Die zunächst in der Lokalpresse gestreute Meldung vom Streit mit dem zum Google-Konzern Alphabet gehörenden Video-Portal soll auf Aussagen des Vaters der Schützin basieren. Seine Tochter habe mit ihrem Youtube-Kanal ihr Geld verdient, bis das Unternehmen sie gesperrt habe, sagte der Vater der „Mercury News“. In ihrem Kanal zeigte die Veganerin Protest-Videos über Tierquälerei. Im Kern sei es bei ihrem Geschäft aber um Fitness-Workouts und vegane Ernährung gegangen, heißt es. Angeblich hatte Youtube ihre Fitness-Videos mit einer Altersfreigabe versehen und sie so ihrer Reichweite beraubt.

Foto: dpa

Laut der Behörden soll die 39-Jährige aus Menifee im Riverside County südöstlich von Los Angeles stammen, wie die „East Bay Times“ berichtete. Google-Chef Sundar Pichai bezeichnete den Vorfall als einen „schrecklichen Akt von Gewalt“. Viele Mitarbeiter stünden unter Schock. Er sagte den Betroffenen Hilfe zu, um diese „unvorstellbare Tragödie“ zu überwinden. Youtube-Chefin Susan Wojcicki dankte den Einsatzkräften für die schnelle Reaktion auf den Vorfall. „Wir sind in Gedanken bei allen, die heute verletzt wurden und betroffen waren“, schrieb Wojcicki auf Twitter.

Das Youtube-Gebäude wurde evakuiert, mehrere Hundert Menschen mussten laut Polizeiangaben ihre Arbeitsplätze verlassen. US-Präsident Donald Trump wurde über die Geschehnisse in Kalifornien unterrichtet. Die Behörden gehen jedoch nicht von einem terroristischen Hintergrund der Tat aus. Die Leitung der Ermittlungen habe die Polizei San Bruno, teilte die Bundespolizei FBI mit. Dies wird als Zeichen gewertet, dass es sich nicht um einen Angriff gegen den Staat handelt.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. April 2018

Mitarbeiter des Unternehmens berichteten dem lokalen Sender KCBS, sie hätten viele Schüsse gehört. Mehrere Menschen seien angeschossen worden. Notrufe aus dem Gebäude gingen gegen 13 Uhr Ortszeit bei der Polizei ein.

Foto: dpa

Fernsehbilder zeigten ein großes Aufgebot von Polizei im Umfeld der Gebäude. Zahlreiche Menschen strömten aus dem Gebäude, teilweise mit erhobenen Händen. Sie wurden von Beamten durchsucht.