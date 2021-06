Kriminalität : Schüsse in Frankfurt - 41-Jähriger nach Angriff tot

Bei einem Polizeieinsatz in Frankfurt fallen Schüsse. Spezialkräfte rücken an. Ein 41-Jähriger ist tot - das LKA soll nun die Hintergründe aufklären.

Frankfurt am Main | Ein 41-Jähriger ist am Dienstag nach einem Angriff auf eine Polizeistreife tot in einer Wohnung im Frankfurter Westen gefunden worden. „Wir gehen davon aus, dass der tödliche Schuss durch die Polizei erfolgte“, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Die genauen Umstände müssten noch aufgeklärt werden. Wie immer, wenn bei einem Polizeieinsatz m...

