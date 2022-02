Auseinandersetzung mit Erdogan : „Schmähkritik“: Böhmermanns Verfassungsbeschwerde wurde abgelehnt

„Keine Aussicht auf Erfolg“: Satiriker Jan Böhmermann ist mit seiner Verfassungsbeschwerde zur „Schmähkritik“ über den türkischen Präsidenten Erdogan gescheitert.

Der Satiriker und TV-Moderator Jan Böhmermann ist mit einer Verfassungsbeschwerde zu seinem Gedicht „Schmähkritik“ über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aus dem Jahr 2016 erfolglos geblieben. In einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe hieß es: „Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Ent...

