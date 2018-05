„Käpt'n Blaubär“-Stimme : Schauspieler Wolfgang Völz mit 87 Jahren gestorben

Generationen kennen ihn, ob aus „Raumpatrouille Orion“ oder „Käpt'n Blaubär“: Jetzt ist Wolfgang Völz gestorben.

von Katharina Bambenek

04. Mai 2018, 15:43 Uhr

Viele kennen ihn als den blauen Bären, der im feinsten hanseatischen Dialekt die besten Lügengeschichten erzählt. Wolfgang Völz lieh Käpt'n Blaubär über 20 Jahre lang seine Stimme und erfand die aberwitzigsten Erzählungen für seine drei bunten Enkel. Nun ist der Schauspieler und Synchronsprecher tot. Er starb am 2. Mai im Alter von 87 Jahren in Berlin. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Stimme von Käpt'n Blaubär, Wolfgang Völz, ist tot. Der Schauspieler und Synchronsprecher wurde 87 Jahre alt. pic.twitter.com/PtaQwkCE0l — NDR Info (@NDRinfo) 4. Mai 2018

Der Mann mit der wohlig tiefen Stimme wurde durch eine Reihe von Rollen als Schauspieler berühmt und gehörte auch zu den bekanntesten Stimmen des deutschen Kinos und Fernsehens. Als Synchronsprecher war Völz zuletzt vor allem als der blaue Bär mit dem Seemannsgarn erfolgreich. Zuvor war er unter anderem die deutsche Stimme von Stars wie Walter Matthau, Peter Ustinov, Mel Brooks oder Peter Falk.

Bundesweite Bekanntheit durch „Stahlnetz“ und „Raumpatrouille Orion“

Der am 16. August 1930 in Danzig geborene Völz begann seine Laufbahn am Theater. Seit seiner Kindheit übte er sich bereits als Schauspieler. Seiner Passion kam er beruflich aber erst später nach. Bevor es Völz auf die Bühne zog, schloss er eine Ausbildung als Bäcker ab. Als Schauspieler bundesweit bekannt wurde er durch Fernsehserien wie „Stahlnetz“ oder „Raumpatrouille Orion“.

Foto: Imago/United Archives

Einer seiner größten Erfolge war die Rolle des Dieners Johann in der ARD-Serie „Graf Yoster gibt sich die Ehre“.

Zuletzt lebte Völz mit seiner Frau Roswitha in Berlin. Seit über 60 Jahren waren die beiden verheiratet. Seinen Humor habe er zu großen Teilen auch ihr zu verdanken, wie Völz in einem Interview in der ZDF-Sendung „Leute Heute“ anlässlich seines 85. Geburtstags sagte. „Den Humor braucht man mit mir aber auch“, so der Schauspieler damals.

Vielen Kindern und junggebliebenen Erwachsenen bleibt Völz wohl aber nicht nur als Käptn'n Blaubär mit seinen Halbwahrheiten in Erinnerung. Mindestens genauso wie die Rolle des blauen Kapitäns prägte er die Zeichentrickreihe „Asterix und Obelix“. Ohne Völz hätte Majestix, der Anführer der rebellischen Germanen, keine Stimme bekommen. Sein rauer Tenor war außerdem bei „Fluch der Karibik“ und der „Herr der Ringe“-Trilogie zu hören.

In den letzten Jahren zog sich Völz langsam aus der Arbeitswelt zurück, wie er in verschiedenen Interviews immer wieder betonte. Auch dem ZDF sagte er vor zwei Jahren, dass er „nicht mehr so scharf auf die Arbeit“ sei. Der Rest sei einfach so schön. Vor allem die Familie. „Ich lebe gerne“, resümierte der Schauspieler 2015. „Solange ich noch leben darf.“