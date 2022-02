Panorama : RRX-Ausbau: 48 Bahnhöfe umgebaut, 84 Züge unterwegs

Bein Ausbau des Schienennetzes für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) in Nordrhein-Westfalen wollen Verkehrs- und Nahverkehrsunternehmen abgestimmt vorgehen. Um das Reisen für die Menschen so reibungslos wie möglich zu gestalten, werde auf eine einheitliche Kommunikation gesetzt, sagte Ronald Lünser, Vorstand des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), am Montag.

Der RRX sei das wesentliche Projekt des schienengebundenen Nahverkehrs in NRW, meinte Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) bei einer Tagung zum Ausbau der Infrastruktur. Der RRX steht für den künftigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Köln und Dortmund, so dass dort alle 15 Minuten ein Zug fahren kann. Die Strecke wird seit Jahren nach und nach ausgebau...

