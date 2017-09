Britische Königsfamilie : Royaler ABC-Schütze: Prinz George kommt in die Schule

von Merle Dießelkämper

erstellt am 07.Sep.2017 | 07:46 Uhr

London | Auch für den royalen Nachwuchs geht irgendwann der Ernst des Lebens los. Für Prinz George, Sohn von William und Kate, ist es am Donnerstag so weit. Ab dann steht Lesenlernen und Zahlenpauken auf dem Stundenplan, denn der vierjährige Thronfolger wird eingeschult.

Besuchen wird er die „Thomas's Battersea Day School“. Sie liegt nur 25 Minuten vom Kensington Palast entfernt, wo er gemeinsam mit seinen Eltern im Apartment 1A wohnt, dem früheren Wohnsitz der Schwester der Queen, Prinzessin Margaret.

Ob Kate und William ihren Nachwuchs jeden Morgen selbst zur Schule bringen oder George wie andere Kinder den Schulbus nehmen wird, bleibt abzuwarten. Laut Schuldirektor Peter O’Malley habe das Paar extra darauf hingewiesen, dass George genau so behandelt werden solle wie die anderen Schüler.

Dennoch schicken vor allem gut situierte Eltern, die sich für ihren Nachwuchs die bestmögliche Ausbildung wünschen und bereit sind dafür tief in die Tasche zu greifen, ihre Kinder auf die Schule im Londoner Stadtteil Battersea.

Auch die Königsfamilie lässt sich die Ausbildung ihres Thronfolgers einiges kosten. 13.000 Euro Schulgeld zahlen William und Kate jährlich. Hinzu kommen die Ausgaben für die nicht gerade billige Schuluniform. Da eine Garnitur nicht ausreicht, kostet die doppelte Ausführung rund 850 Euro. Dazu gehören eine Ausstattung für den Sommer, eine für den Winter, verschiedene Sportoutfits sowie Utensilien für den Kunstunterricht. Auf Georges Stundenplan stehen neben Sport, Kunst, verschiedene Sprachen sowie Theater- und Ballettunterricht.

Für englische Verhältnisse ist eine Einschulung mit erst vier Jahren völlig normal. Vorher besuchen die Kinder eine sogenannte Nursery school. Eine Einrichtung, die unserem deutschen Kindergarten am ehesten entspricht. Seit dem 6. Januar 2016 besuchte George die Vorschule „Westacre Montessori School“ im ostenglischen Norfolk.

Wichtigste Fakten

Geboren wurde George am 22. Juli 2013 im St. Mary’s Hospital in London. Dort erblickte auch schon sein Vater am 21. Juni 1982 das Licht der Welt. George reiht sich als Dritter in die britische Thronfolge ein, nach seinem Vater Prinz William und seine Opa Prinz Charles.

Sein voller Name lautet George Alexander Lewis. Er ist der erstgeborene Sohn von Prinz William, Herzog von Cambridge und dessen Gattin Catherine, Herzogin von Cambridge. Offiziell wird George als His Royal Highness Prince George of Cambridge bezeichnet.

Die britischen Wettbüros nahmen Tipps für die Namens vergaben des Prinzen an. Dabei zeigte sich, dass sie mit den Namen George und Alexander, die neben Henry und James ganz oben auf der Wettliste standen, ein gutes Gespür.

Bei offiziellen Auftritten ist der Kleine immer in kurzen Hose und Kniestrümpfe unterwegs. Dieses Outfit ist typisch für die Englische Oberschicht. Jungen, aus finanzielle besser gestellten Elternhäusern tragen bis zu ihrem achten Lebensjahr Bermuda-Shorts. Aus diesem Grund sind diese auch Bestandteil der Schuluniform an Privatschulen Groß Brittaniens.

Lange Hosen wären für den royalen Nachwuchs somit nicht standesgemäß. Auch sein Vater und Großvater waren in den kurzen Hosen unterwegs. Prinz William wechselte seine Garderobe erst 1990 als er im Alter von Acht Jahren auf die Ludgrove School kam.