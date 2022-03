Rockband : Rolling Stones bestätigen Europa-Tour

Sie stehen seit 60 Jahren auf der Bühne. Das muss gefeiert werden. Die Roling Stones touren wieder und kommen auch nach Deutschland.

Die Rolling Stones gehen anlässlich ihres 60. Bandjubiläums im Sommer auf Europa-Tournee. Die legendäre Rockband („Satisfaction“, „Brown Sugar“) bestätigte am Montag entsprechende Gerüchte. „Die Steine rollen einfach weiter“, hieß es auf dem Twitter-Account der Stones. Unter den 14 Shows der „Sixty“-Tour sind auch zwei Konzerte in Deutschland. Am 5. J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.