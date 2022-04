Prozess : Rockerboss Hanebuth in Spanien Anfang 2023 auf Anklagebank

Rocker-Boss Frank Hanebuth kommt in Spanien unter anderem wegen Drogenhandels und Zuhälterei auf die Anklagebank. Der Prozess gegen den 57-Jährigen aus Hannover und gegen 46 weitere mutmaßliche Ex-Mitglieder und Helfer der Rockerbande „Hells Angels“ werde am 9. Januar 2023 beginnen, teilte der Nationale Staatsgerichtshof in Madrid am Mittwoch mit.

Für Hanebuth fordert die Staatsanwaltsc...

