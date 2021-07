Corona-Pandemie : RKI: Delta-Variante dominiert erstmals in Deutschland

Innerhalb einer Woche hat sich der Anteil der Delta-Variante an den Neuinfektionen erneut fast verdoppelt. Nun gilt die Mutante als dominant hierzulande.

Berlin | Die besonders ansteckende Delta-Variante ist in der Corona-Pandemie in Deutschland zur vorherrschenden Mutante geworden. Sie dominiere erstmals mit einem Anteil von 59 Prozent, hieß es in der jüngsten wöchentlichen Auswertung des Robert Koch-Instituts mit Blick auf die 25. Kalenderwoche (21.-27. Juni). Es sei anzunehmen, dass es sich nun bei kna...

